Die aktuelle Situation ist bei den meisten großen Techunternehmen nichts anderes als eine überfällige Korrektur, und zwar einerseits der grotesk übertriebenen Börsenerwartungen, wo alles außer der nochmaligen Steigerung von Superlativen quasi als bittere Niederlage gewertet wird. Die Konzerne spüren die Konsequenzen ihres eigenen Übererfolgs der vergangenen Jahre. Und andererseits korrigiert sich hier eine Besonderheit digitaler Geschäftsmodelle und speziell digitaler Großplattformen.

Wir leben bereits seit Jahren in der Plattformökonomie. Digitale Plattformen können unterschiedliche Formen und Zustände annehmen, aber in den meisten Fällen handelt es sich um digitale Ökosysteme rund um die Kundenbeziehung. Der Ökonom Geoffrey Parker, der eine viel diskutierte Theorie sogenannter zweiseitiger Märkte entwickelt hat, definiert Plattformen vergleichsweise verständlich so: »Digitale Plattformen sind ein Set digitaler Ressourcen – inklusive Dienstleistungen und Inhalten –, die wertschöpfende Interaktionen zwischen externen Produzenten und Konsumenten ermöglichen.« Wie gesagt, vergleichsweise verständlich. Das gilt für Apples Macht- und Geldbasis, das Smartphone-Betriebssystem iOS, aber auch für Googles Suchplattform, für Metas Instagram und für Microsofts Büroanwendungen. Entscheidend ist neben der Verknüpfung von unterschiedlichen Kundengruppen überall auch die Möglichkeit, dass Dritte damit Geld verdienen können, also das Ökosystem. Google ist so mächtig, weil Anzeigen dort hocheffektiv sind, Werbetreibende werfen eine Münze ein und es kommen zwei heraus. Meta ist so mächtig, weil Instagram-Werbung besser funktioniert als die meisten anderen Werbeformen und mit Instagram so viele Inhalte produzierende Menschen selbst Geld verdienen. Amazon ist so mächtig, weil eine Armada von Händler*innen damit riesige Summen Geld umsetzt und so weiter.