Der Fall zeigt auch, auf welch unterschiedliche Weise die Warnungen verteilt werden. Cell Broadcast nutzt die Funkzellentechnik der Mobilfunkanbieter, Alarmmeldungen lokal begrenzt aussenden zu können. Das heißt, dass nur jene Nutzerinnen und Nutzer den Alarm empfangen, deren Handys in bestimmten Funkzellen eingeloggt sind. Am vergangenen Donnerstag entschied sich die Polizei dafür, einen solchen lokalen Alarm auszusenden. Dafür wurden etwa im Vodafone-Netz etwas mehr als hundert Funkzellen in und um Alsterdorf in den Alarmmodus versetzt.