Beschleunigung des Netzausbaus Verkehrsminister Scheuer will 5G-Funkmasten auf öffentlichen Grundstücken

Seit März läuft bei der Bundesnetzagentur in Mainz die Versteigerung der ersten Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G. Bereits mehr als sechs Milliarden Euro haben die vier mitbietenden Unternehmen mittlerweile für die Frequenzblöcke aufgerufen. Doch es läuft mal wieder so wie üblich, wenn es um die digitale Infrastruktur des Landes geht: nämlich langsamer als erwartet. Noch nie hat eine Frequenzauktion länger gedauert als die jetzige.

Und die Zuteilung der notwendigen Frequenzen ist bekanntlich nur der erste Schritt. Für 5G werden zahlreiche neue Mobilfunk-Sendeanlagen errichtet werden müssen. Wenn die Bundesregierung ihr im Koalitionsvertrag verbrieftes Versprechen, in Sachen 5G zum "Leitmarkt" aufsteigen zu wollen, erreichen will, dann muss etwas passieren. In Südkorea und den USA, aber auch im benachbarten Österreich funken die ersten 5G Sendeanlagen bereits.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) verfolgt deshalb einen Plan, um den nächsten Schritt zumindest etwas zu beschleunigen. Sein Ministerium hat dafür 17.000 Liegenschaften des Bundes und noch einmal 120.000 Flurstücke der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung als mögliche Standorte für 5G Sendemäste oder Gebäudeaufbauten identifiziert. Hinzu kommen noch 5000 Standorte von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, die bereits Anlagen für den digitalen Behördenfunk betreiben.

Deutlich günstigere Mietkonditionen

Die möglichen Standorte würden bereits mit den Netzanbietern auf ihre Eignung überprüft, sagt Scheuer. Sie sollen den künftigen Betreibern zu deutlich günstigeren als den bei privaten Vermietern marktüblichen Mietkonditionen angeboten werden. "Wir wollen flächendeckend Mobilfunk in Deutschland. Deshalb werden wir den Bau von Funkmasten auf rund 142.000 bundeseigenen Standorten ermöglichen", sagt der Verkehrsminister, dessen Haus auch für die digitale Infrastruktur im Land zuständig ist.

Er spreche zudem gerade auch mit den Bundesländern über deren Liegenschaften als mögliche weitere Standorte, so Scheuer, und mit dem Bundesinnenministerium über Erleichterungen im Baurecht. Der Minister will diesen Vorstoß im Sommer als Teil einer Gesamtstrategie für den Mobilfunkausbau vorstellen.

Für die Anlagen auf Standorten der öffentlichen Hand verspricht der Verkehrsminister zudem schnellere Genehmigungsverfahren. Auch sind dort keine Bürgerproteste zu erwarten. Gegen neue geplante Mobilfunk-Mäste gründen sich gerade vielerorts Bürgerinitiativen, zahlreiche Anrainer haben Angst vor zusätzlichem Elektrosmog.

Langwierige Genehmigungsverfahren

Der Verkehrsminister wirbt deshalb auch um mehr Unterstützung auf kommunaler Ebene: "Wir brauchen die Unterstützung der Kommunen vor Ort, um für die dringend benötigte Akzeptanz der Bürger für neue Mobilfunk-Anlagen zu werben", sagt er. "Jeder möchte überall ein gutes Netz zum Handy-Telefonieren. Das geht aber nicht ohne Mobilfunkmasten."

Scheuer kommt mit seinem Vorstoß unter anderem Forderungen des IT-Branchenverbands Bitkom nach, der schon länger eine "unkomplizierte" Nutzung öffentlicher Flächen als Mobilfunk-Standort fordert. Verbandspräsident Achim Berg begrüßt den Plan denn auch, er geht ihm allerdings nicht weit genug. "Wir müssen die Genehmigungsverfahren für Mobilfunk-Standorte insgesamt beschleunigen", sagt Berg. Im Schnitt dauere es derzeit 18 Monate, bis mit dem Bau begonnen werden könne. "Gerade bei diesem Thema sollten wir die Genehmigungsverfahren dringend vollständig digitalisieren."