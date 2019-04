Android Google präsentiert Nutzern bald alternative Suchmaschinen und Browser

Google legt Nutzern von Android-Geräten in Europa bald den Einsatz zusätzlicher Internetbrowser und Suchmaschinen nahe. Dieser recht ungewöhnliche Vorgang ist Googles Reaktion auf eine Milliarden-Kartellstrafe aus dem Jahr 2018.

Android-Nutzer bekämen nach dem nächsten Update des Mobilbetriebssystems eine Übersicht von Alternativen zu den Google-eigenen Produkten angezeigt, heißt es in einem Blogeintrag von Google-Manager Paul Gennai. Die Übersicht werde beim ersten Öffnen des Play Stores nach der Installation des Updates angezeigt.

Angezeigt werden Googles Angaben zufolge fünf Suchmaschinen und fünf Browser anderer Anbieter, verteilt auf zwei Menüfenster des Play Stores. In Googles Blogpost sind Angebote wie Qwant und DuckDuckGo sowie Microsoft Edge und Opera zu sehen. Bereits installierte Dienste werden ebenfalls angezeigt, im Beispielbild sind dies die Google-Suche und der Google-Browser Chrome.

Android ist der Marktführer

Die jeweils fünf Angebote sollen - von den bereits installierten Diensten abgesehen - in zufälliger Reihenfolge angezeigt werden, heißt es: In die Auswahl aufgenommen würden die populärsten Angebote. Nutzer, die eine der Such-Apps installieren, sollen zudem gefragt werden, ob sie den Dienst zu ihrer Standardsuchmaschine in Googles Chrome-Browser machen wollen. Google zufolge können Nutzer so viele der präsentierten Apps aufspielen, wie sie möchten.

Verlangt hatte die Nachbesserung die EU-Kommission. Sie verdonnerte den Google-Mutterkonzern Alphabet im Juli zu einer Rekordstrafe von 4,3 Milliarden Euro wegen unzulässiger Vorschriften für die Verwendung des Betriebssystems Android. Die Software ist im Bereich Mobilbetriebssysteme mit großem Abstand Marktführer und läuft weltweit auf acht von zehn Mobiltelefonen. Auf Platz zwei liegt Apples iOS.