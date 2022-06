Top 2: Die Energie- und Klimafiaskos

Die groteske, deutsche Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle aus Russland ist nur das Fiasko mit den derzeit größten Nebenwirkungen. Die Hauptverantwortliche für die enge Bindung an Putin ist Merkel. Auch wenn die SPD oft die treibende Kraft gewesen sein mag, am Ende hat die Kanzlerin priorisiert und entschieden. Und sie hat sich immer wieder gegen erneuerbare Energien und für fossile Energieträger entschieden. In der Folge hat Merkel-Deutschland gedacht, dass die Energiewende geräuschlos, investitionslos und eigentlich von allein passiert. Mit jedem neuen IPCC-Klimabericht wurden die Warnungen dringender und aus Verzweiflung auch schriller, aber die ehemalige Klimakanzlerin hat Klimaruhe zur ersten Bürgerpflicht erhoben und viel zu wenig gemacht. So hat fast keine Form von digitaler Energieintelligenz eine echte Chance gehabt. Das Smart Meter zum Beispiel wurde 2016 gesetzlich vorgeschrieben – auf eine so absurd bürokratische Weise , dass im Jahr 2022 der Rollout noch immer ganz am Anfang steht . Langfristige Planung funktioniert eben nicht mit dem Merkel-Prinzip des Fahrens auf Sicht, und erst recht keine tief greifenden Reformen. Das Pariser 1,5-Grad-Ziel ist praktisch nicht mehr zu halten, und das ist natürlich nicht allein Merkels Schuld, aber eben ihre deutsche Mitverantwortung.

Top 1: Das Europa-Versagen

Die EU feiert sich heftig dafür, dass man Putin gegenüber einig sei. Es ist eine schale Einigkeit, denn die Fliehkräfte der EU sind größer als je zuvor. Der Brexit hat Europa durchgeschüttelt und Ungarn schlittert in die Diktatur. Natürlich ist auch hier Merkel nicht die einzige Verantwortliche – aber ihre stabilitätsfixierte Reformskepsis hat massiv dazu beigetragen. Wie auch ihr radikales Beharren auf der Austerität (die Ideologie hinter der schwarzen Null) so viele Länder an den Rand des Erträglichen gebracht hat, dass dadurch kaum kittbare Risse im EU-Fundament entstanden sind. Ganz ähnlich hat sich ausgewirkt, dass Merkel die vielfachen lautstarken Warnungen der osteuropäischen Länder vor Putins Fascho-Imperialismus nicht ernst genommen hat. Sondern die Putin-Abhängigkeit von Energie bis Infrastruktur weiter ausgebaut hat. Noch im November 2021 wurde der Verkauf einer der wichtigsten Raffinerien Deutschlands an Rosneft abgeschlossen , nachdem direkt nach der Krim-Annexion der größte Erdgasspeicher an Gazprom verkauft worden war . Die erwähnte Merkelsche Visionsaversion hat sich bezogen auf die EU wahrscheinlich am schlimmsten ausgewirkt. Mehrfach hat etwa Macron bei Merkel darum gebettelt, die EU zu reformieren und ist an »Madame Non« stets gescheitert. Weil das schlimmste, was Merkel sich überhaupt vorstellen konnte, noch immer war: Deutschland als »Zahlmeister«. Für jede auch nur minimale, theoretische Chance darauf hat Merkel noch den letzten Rest einer europäischen Idee geopfert.