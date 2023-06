Aber Steve Jobs war ein Mann, dessen technosoziales Vorstellungsvermögen die Welt radikal verändert hat. Am eindrücklichsten geschah das in Form des iPhone, also desjenigen Smartphone-Konzepts, das heute zum Kristallisationspunkt des digitalen Kapitalismus geworden ist. Die Mehrheit der Menschen in den industrialisierten Ländern organisiert heute ihr Leben mit Apps und Jobs hat das Prinzip App in der heutigen Form erfunden. Vor dem iPhone brauchte man für die Installation von Software auf mobilen Endgeräten ein Informatikstudium, am besten mit Doktortitel in userfeindlicher Programmierung.