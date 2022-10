Schönbohm habe mangelnde Sensibilität an den Tag gelegt und »Prioritäten falsch gesetzt«. Außerdem hätten sich Stimmen »zu seinem schwierigen Führungsstil, insbesondere Frauen in Führungspositionen gegenüber« gemehrt. Das BSI mache hervorragende Arbeit und habe eine weitere Wachstumsphase vor sich. »Dafür muss es an der Spitze mit einer Führungskraft besetzt sein, die anders als Arne Schönbohm von Anfang an tiefes Fachwissen im Bereich Cybersicherheit mitbringt, einen kooperativen Führungsstil an den Tag legt und Mitarbeiter:innen motivieren kann«. Die künftige Spitze des BSI dürfe »gern erstmalig weiblich besetzt sein«, so die Linke.