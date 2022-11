Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Schönbohm wehrt sich juristisch gegen Arbeitsverbot

Der Streit über die Chefpersonalie bei der wichtigsten Cybersicherheitsbehörde wird jetzt vor Gericht ausgetragen. Der vom Innenministerium abberufene Chef des BSI will sich per Eilantrag zurück in den Dienst klagen.