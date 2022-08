Worin aber liegt der unbändige Islamismus-Verharmlosungswunsch so vieler weißdeutscher Linker? Meine These wäre: Die Schlüsselzutaten sind Bequemlichkeit – und wiederum Rassismus. Rassistische Stereotype und Verhaltensweisen sind eben nicht nur rechts zu finden, sie sind tief in die Gesellschaft eingewoben und finden sich deshalb auch in linken Köpfen. Was eigentlich geschehen müsste, erklärt die Soziologin Natasha Kelly , sie sagt, dass wir »Rassismus auch als Struktur, das heißt, als historisch gewachsene Kontinuität einer lange andauernden rassistischen Ideologie lernen müssen zu verstehen«.

Was deutsche Linke zu oft stattdessen machen: Sie präsentieren ein paar symbolische Aktionen, um bloß nicht als rassistisch zu gelten. Auf die tatsächlich betroffenen Menschen kommt es dabei überraschend selten an. Und eine dieser symbolischen Aktionen, mit denen man sich – ohne jedes Hinterfragen der eigenen, eventuell rassistischen Denkstrukturen – als nichtrassistisch fühlen kann ist prinzipiell die Schnauze halten, wenn es um potenziell Rassismus-Betroffene geht. Als könnten Opfer von wirklich existierendem, strukturellem Rassismus nicht zugleich Täter in Sachen Menschenfeindlichkeit sein. Was bedeutet, dass manche weißdeutsche Linke über Islamismus hinwegsehen aus Furcht, sich dann nicht mehr selbst den Orden des weißen Nichtrassismus anheften zu können.

Im Zweifel Rassismusvorwürfe aushalten

Längst haben Islamisten durchschaut, dass die panische Angst vieler Linker, sich mit dem eigenen, eben oft vorhandenen Rassismus auseinanderzusetzen, diese sehr anfällig macht für entsprechende Vorwürfe. Deshalb missbrauchen Islamisten den Rassismusvorwurf manchmal geschickt für ihre Propaganda, eines der bekannteren Beispiele ist von 2019. Der damalige, scheinbar toleranzgetriebene Hashtag #NichtOhneMeinKopftuch stammte in Wahrheit zu einem großen Teil von Sympathisant*innen der islamistischen Bewegungen »Generation Islam«, deren Umfeld laut Verfassungsschutz ein weltweites Kalifat anstrebt . Aber für eine qualifizierte, nichtrassistische Kritik am Islamismus von nichtmigrantischen Linken müsste man sich einerseits näher mit der gesamten, komplexen Thematik beschäftigen und mit Islamismus-Betroffenen sprechen. Und andererseits müsste man im Zweifel Rassismusvorwürfe aushalten oder sich gar näher damit auseinandersetzen. Beides ist viel zu aufwendig, wenn man eigentlich nur ungestört seinem Vorzeige-Linkssein nachgehen will, mit dem wohligen Gefühl, ganz sicher kein Rassist zu sein.