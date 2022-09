»Ich denke, dies ist wahrscheinlich die größte und komplexeste Operation russischen Ursprungs, die wir seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine Anfang des Jahres gestört haben«, erklärte Facebook-Manager David Agranovich bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Die Experten konnten zwar keinen direkten Verursacher identifizieren, aber sie stellten fest, dass russische Botschaften Inhalte aus dem Propagandanetzwerk verbreitet hatten. Unter anderem wurde in den Beiträgen der Ukraine vorgeworfen, die Massaker in Butscha erfunden zu haben.

Insgesamt hielt sich das Echo auf solche Behauptungen in Grenzen: Auf viele Facebook-Beiträge gab es auf der Plattform kaum Reaktionen. Es heißt, lediglich einige Tausend Facebook-Mitglieder seien den von dem Netzwerk unterhaltenen Facebook-Seiten gefolgt.