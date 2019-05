Mehr als einem Dutzend Drahtziehern des weltweiten Onlinebetrugsnetzwerks "Avalanche" wird der Prozess gemacht. Die Kriminellen sollen unter anderem für Phishing-Attacken mit der Schadsoftware "GozNym" verantwortlich sein. Die Cyberkriminellen nutzten sie neben anderen Methoden, um die Bankkonten ihrer Opfer leerzuräumen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hundertmillionen Euro geschätzt.

Allein mit der "GozNym"-Schadsoftware versuchten die Betrüger etwa 100 Millionen Dollar von mehr als 41.000 Geschädigten abzugreifen. Europol zufolge waren vor allem Unternehmen und deren Geldinstitute betroffen.

Gemeinsame Ermittlungen in 40 Ländern inner- und außerhalb Europas hatten Ende 2016 zur Zerschlagung des "Avalanche"-Netzwerks geführt.

Bei einer Europol-Pressekonferenz in Den Haag bezeichnete Steven Wilson, Leiter des European Cybercrime Centre EC3 von Europol, das kriminelle Netzwerk am Donnerstag als "Cybercrime-Supermarkt". Die Betrüger hatten ihre Dienstleistungen auch anderen Kriminellen zur Verfügung gestellt.

"Das GozNym-Netzwerk ist ein Beispiel für ein Angebot von 'Cybercrime als Service,' mit kriminellen Leistungen wie sicherem Hosting, Scharen digitaler Geldkuriere, Verschlüsselungsexperten, Spammern, Codern, Organisatoren und technischem Support", heißt es in einer Pressemitteilung von Europol. Das "Avalanche"-Netzwerk habe seine Expertise etwa 200 Cyberkriminellen angeboten, die rund 20 verschiedene Schadsoftware-Attacken ausgeführt haben.

In Deutschland waren Cybercrime-Spezialisten der Staatsanwaltschaft Verden und der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg an den Ermittlungen beteiligt. Während im außereuropäischen Ausland besonders "GozNym" immense Schäden angerichtet hat, waren deutsche Opfer vor allem durch die Schadsoftware "URLzone" betroffen, wie die Polizei in Lüneburg am Donnerstag mitteilte.