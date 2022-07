Boris Palmer und der Kontrarianismus Hauptsache dagegen

Teile der amerikanischen Republikaner haben den Kontrarianismus zu ihrem Leitprinzip erhoben. Leider hat sich die Partei in Teilen schon vor Trump, besonders aber mit und nach Trump in einer Weise radikalisiert, die eine Abkehr von der Demokratie bedeutet. Für bestimmte Strömungen innerhalb der Republikaner ist »rechtsradikal« noch eine Beschönigung, faschistoid wäre treffender, mit dem Ziel eines patriarchalen, rassistischen, christlich-fundamentalistischen Gottesstaats. Diese Radikalisierung wurde nicht nur durch den Kontrarianismus befeuert, er ist zugleich in seiner aggressivsten Form auch ein Instrument, der Demokratie maximalen Schaden beizubringen.

Kontrarianismus ist immer nur ein Scheinwiderspruch

Weil kontrarianische Positionen eben niemals zu einem demokratischen Kompromiss führen können, säen sie von vorneherein Zwietracht. Und schlimmer noch: Diese Ideologie ist hervorragend zum Aufhetzen ganzer Menschengruppen geeignet. Kontrarianismus ist immer nur ein Scheinwiderspruch, ideologisches Styropor, viel Masse, wenig Gewicht, kein Nährwert, deshalb braucht man davon immer mehr, ein Teufelskreis der Radikalisierung. Der leider so gut funktioniert, dass man sich damit beschäftigen muss, um Kontrarianismus in der Debatte zu erkennen und damit anders umzugehen als mit sinnvollem, notwendigen Widerspruch – was sehr schwierig ist, wie die meisten Diskussionsprobleme in liberalen Demokratien.