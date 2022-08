»Es ist klar, dass Facebooks Maßnahmen zur Wahlintegrität einfach unwirksam sind«, schreibt Global Witness in seinem Fazit. »Meta muss erkennen, dass der Schutz der Demokratie nicht optional ist: Er gehört zu den Kosten des Geschäftsbetriebs«. Die Nichtregierungsorganisation fordert daher verschärfte Anstrengungen des Konzerns in diesem und allen weiteren Wahlkämpfen. So sollen Moderatoren besser geschult und alle geschalteten Anzeigen zur Untersuchung durch Dritte transparent gemacht werden.

Zwar veröffentlicht Facebook Wahlwerbung in einem transparenten Verfahren, der Urheber einer Anzeige und die Ausgaben offenlegt. Doch dazu müssen die Werbeanzeigen vorher von den Auftraggebern selbst als Wahlwerbung gekennzeichnet werden.