Abrechnung zum Jahresende Macht das Netz in Deutschland nur noch mich wütend?

Eine Meckerei von Judith Horchert

Eine Meckerei von Judith Horchert

Funklöcher und Schmalspur-Internet gibt es in Deutschland schon so lange, dass sich kaum noch jemand darüber aufregt. In Teil drei unserer Serie von Netzwelt-Rants macht unsere Autorin ihrer Wut Luft.