»Richtigstellung« steht in der Betreffzeile eines Schreibens vom Donnerstag, das der Vizepräsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Gerhard Schabhüser, an den Staatssekretär Markus Richter im Bundesinnenministerium (BMI) geschickt hat. »Weiter wird in der Öffentlichkeit die Vertrauenswürdigkeit des BSI und seiner Leitung in Frage gestellt«, beklagt Schabhüser in dem Brief, der dem SPIEGEL vorliegt.