Alle gesetzlich Versicherten betroffen Bürgerrechtler klagen gegen Weitergabe von Gesundheitsdaten

Lars D., der eigentlich anders heißt, leidet an Hämophilie, der »Bluterkrankheit«. Sein Blut gerinnt langsamer als das gesunder Menschen. Es ist eine seltene Krankheit, die in Deutschland im Schnitt nur etwa zwei von 10.000 Männern haben, und sie ist bisher nicht heilbar. Dass D. einer der Betroffenen ist, geht niemanden etwas an, findet er. Ihm könnten dadurch Nachteile entstehen, fürchtet er, zum Beispiel durch Diskriminierung bei der Jobsuche. Deshalb will D. nun juristisch gegen das 2019 von der damaligen Großen Koalition beschlossene Digitale-Versorgungs-Gesetz (DVG) vorgehen, zusammen mit Constanze Kurz vom Chaos Computer Club (CCC) und der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF).