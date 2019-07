Bulgariens staatliche Finanzbehörde, die alle Steuern und Abgaben für Rentenbeiträge verwaltet, hat ein Datenproblem. Hacker sollen am Montag an eine Vielzahl persönlicher Daten gelangt sein, die bei der NAP genannten Behörde gespeichert werden.

"Es gibt tatsächlich einen nicht erlaubten Zugriff auf einen Server der NAP", sagte Bulgariens Innenminister Mladen Marinow am Dienstag dem Fernsehsender bTV und bestätigte damit eine anonyme Nachricht, die Medien zugespielt worden war. Der Nachricht zufolge verfügen die Hacker über persönliche Daten sowie Angaben zu Steuern und Sozialversicherungsabgaben von mehr als fünf Millionen Menschen. Bulgarien hat rund sieben Millionen Einwohner.

Die E-Mail war laut bulgarischen Medien von Servern des russischen Mailanbieters Yandex verschickt worden - was allerdings auch ein Versuch sein könnte, eine Spur in Richtung Russland zu legen. In der Nachricht werde die Freilassung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange gefordert, heißt es weiter. Die Zeitung "24 Tschasa" berichtet, ihr seien Daten von 1,1 Millionen Menschen geschickt worden, die unter anderem Angaben zum jeweiligen Einkommen enthielten.

Zusammenhang mit Militärdeal

Innenminister Marinow vermutet einen politischen Hintergrund für den Angriff. Er verwies darauf, dass Bulgariens Regierung am Montag den Kauf von acht US-Kampfjets vom Typ F-16 für 1,25 Milliarden Dollar bekanntgemacht habe. Diese sollen die bisher verwendeten und in die Jahre gekommenen sowjetischen MiG-29-Jets ersetzen. Ministerpräsident Boiko Borissow berief den Sicherheitsrat der Regierung zusammen.

Jassen Tanew, Experte für Cybersicherheit, bezeichnete den Hacker-Angriff als den ersten dieser Art in Bulgarien. Die NAP hatte bereits am Montag eine Untersuchung Montag eines möglichen Vorfalls auf ihrer Website angekündigt.