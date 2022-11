Gehaltssprung um zwei Stufen

Offenbar hält das Ministerium daher an seinen ursprünglichen Umsetzungsplänen für Schönbohm fest – und versucht, das Problem mit einer Gehaltserhöhung bei der Beamtenakademie zu lösen. In der Haushaltsbereinigungssitzung des Bundestages wurde am Donnerstag die Anhebung der Planstelle des BAköV-Präsidenten von B6 auf B8 beschlossen. Wenn der Bundestag den Haushalt wie geplant am 25. November so verabschiedet, könnte das Ministerium Schönbohm in diese dann, zumindest dem Einkommen nach, gleichwertige Position berufen. Der Gehaltssprung bei der Beamtenakademie um gleich zwei Stufen ist ungewöhnlich, zumal er weitere Kosten noch sich ziehen wird – üblicherweise werden auch die Bezüge der Vizepräsidenten danach entsprechend erhöht.