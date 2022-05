Mit etwas Verzögerung hat das Bundeskabinett ein Recht auf schnelles Internet beschlossen. Dem Regelwerk zufolge müssen Festnetz-Internetanschlüsse künftig überall in Deutschland im Download mindestens 10 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) leisten und im Upload 1,7 Megabit pro Sekunde.

Angesichts dessen, dass in vielen Haushalten deutlich schnellere Internetverbindungen möglich sind, scheinen beide Werte sehr niedrig. Für Menschen, die auf dem Land oder am Stadtrand leben, könnte die gesetzliche Untergrenze dennoch hilfreich sein – sie haben erstmals einen Rechtsanspruch auf Breitband-Internet. Unter Umständen kann die Bundesnetzagentur die Verlegung besserer Leitungen veranlassen.

Ein Sonderweg für Satelliten

Es gibt auch eine Vorgabe für die Latenz, also die Reaktionszeit. Diese darf nicht größer sein als 150 Millisekunden. Damit kommt für die Versorgung entlegener Häuser preisgünstiges Internet über weit entfernte Satelliten eigentlich nicht in Frage, weil die Latenz bei dieser Technologie höher ist. Eine Internetversorgung über erdnahe Satelliten kommt zwar in Betracht, ist aber teuer. Die Verordnung lässt allerdings Ausnahmen zu, bei denen auf Satellitentechnologien mit höherer Latenz zurückgegriffen werden kann.