Kelber hatte das Bundespresseamt vor einem Monat angewiesen, den Betrieb der Facebook-Fanpage der Bundesregierung einzustellen. Er vertritt die Auffassung, dass der Betrieb einer Facebook-Seite für eine Behörde wegen der »umfassenden Verarbeitung personenbezogener Daten« nicht datenschutzkonform möglich sei. Er verweist dabei auf Untersuchungen seiner Behörde und ein Kurzgutachten der Datenschutzkonferenz, in der auch die Länderdatenschutzbeauftragten vertreten sind. »Alle Behörden stehen in der Verantwortung, sich vorbildlich an Recht und Gesetz zu halten«, hatte Kelber noch im Februar betont.