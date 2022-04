Auf Facebook und Instagram waren für einen kurzen Zeitraum Hashtags gesperrt, unter denen Aufnahmen aus dem ukrainischen Butscha geteilt wurden. Als Beispiele führt die Nachrichtenagentur Reuters die englischsprachigen Begriffe #bucha und #buchamassacre an. Fotos und Videos aus den Straßen des Kiewer Vororts , den das russische Militär mehrere Wochen lang besetzt hatte, gehen gerade um die Welt. Immer wieder sind auf solchen Bildern und in Videoclips getötete Menschen zu sehen, bei denen es sich allem Anschein nach um Zivilisten handelt. Einige waren bei ihrer Ermordung gefesselt.

Es sind verstörende Aufnahmen, die in den zum Meta -Konzern gehörenden sozialen Netzwerken sonst üblicherweise kaum zu sehen sind. In diesem Fall aber drehen sie sich um ein Ereignis von zeitgeschichtlicher Bedeutung, das bei vielen Menschen das Bedürfnis weckt, sich dazu zu äußern. Wird ein Schlagwort wie #bucha plötzlich blockiert, kann das wichtige gesellschaftliche Debatten ausbremsen.

Tote Zivilisten in der Ukraine:

Am Tatort der Kriegsverbrechen

Meta-Sprecher Andy Stone zufolge hatte die zeitweilige Sperrung der Hashtags einen technischen Hintergrund. Er erklärte die Einschränkung damit, dass Meta Software einsetzt, die seine Netzwerke nach problematischen Inhalten durchsucht.

Die Hashtags werden jetzt nicht mehr blockiert

Zur Einschränkung der Schlagwörter sei es automatisch gekommen, so Stone, weil Nutzer im Kontext der betroffenen Hashtags »graphic content« gepostet hätten – in diesem Fall also wohl Bilder oder Videos mit Gewaltdarstellungen. Sobald Meta von dem Problem erfahren habe, habe man die Sperrung der Hashtags schnell wieder aufgehoben, betonte der Meta-Sprecher.