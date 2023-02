Cell Broadcast Neues Alarmsystem für Handys startet offiziell

Anderthalb Jahre nach der Hochwasserkatastrophe an der Ahr ist das neue Warnsystem Cell Broadcast jetzt bundesweit in Betrieb. Man habe die Technologie in allen 26.500 Mobilfunkstationen implementiert und sei bereit, teilte Vodafone mit. Auch die Deutsche Telekom meldete Vollzug, genau wie Telefónica mit seiner Marke O2.