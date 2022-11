Alle Handynutzer in Deutschland sollen in den nächsten Tagen per klassischer SMS Informationen über das neue Katastrophen-Warnsystem Cell Broadcast erhalten. Das teilten die Mobilfunkprovider Vodafone, Deutsche Telekom und Telefónica (O2) am Donnerstag mit . Der Anlass für die Massen-Benachrichtigung ist der bundesweite Warntag am 8. Dezember. An diesem Tag soll das neue Warnsystem gegen 11 Uhr erstmals in allen 294 Landkreisen und 107 kreisfreien Städten in Deutschland getestet werden.