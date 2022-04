Alarmmeldungen auf allen Handys Cell Broadcast wird erstmals bundesweit getestet

Am geplanten bundesweiten Warntag soll erstmals die Warnung der Bevölkerung über das sogenannte Cell-Broadcast-System getestet werden. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest, er werde aber wahrscheinlich im September sein, teilte eine Sprecherin des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) auf Anfrage mit.

Beim Cell Broadcasting erhalten alle Nutzerinnen und Nutzer von Mobiltelefonen eine Mitteilung auf ihre Geräte, die aussieht wie eine SMS. Anders als bei den Warn-Apps Nina und Katwarn werden mit diesem System allerdings auch Menschen erreicht, die kein Smartphone verwenden. Zudem gelangen die Nachrichten auch dann zu den Empfängerinnen und Empfängern, wenn auf deren Endgeräten der Ruhemodus aktiviert ist. Auch ausländische Handys bekommen die Warnung, sollten sie sich in dem Katastrophengebiet aufhalten.

Das BBK teilte mit, die Ertüchtigung des sogenannten Modularen Warnsystems und die Bereitstellung der Schnittstellen zu den Mobilfunknetzbetreibern werde bis zum 30. Juni fertiggestellt sein. »Das Ziel aller Beteiligten ist es, das System so schnell wie möglich umzusetzen und somit vom Testbetrieb in den Wirkbetrieb überzugehen«, heißt es vom BBK.

Kritik am Tempo der Einführung

Es wird erwartet, dass die Mobilfunknetzbetreiber bis zum Warntag eine Cell-Broadcast-Testversion bereitstellen werden. Für den Übergang in den Regelbetrieb haben Netzbetreiber und Endgerätehersteller bis Februar 2023 Zeit. In einer entsprechenden technischen Richtlinie, die am 24. Februar von der Bundesnetzagentur veröffentlicht worden war, sind unter anderem Sicherheitsstandards festgelegt, die verhindern sollen, dass Hacker falsche Warnmeldungen versenden.