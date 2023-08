Und nun zum Wetter.

Gerade als es magisch wird im Camp, kommt die Gewitterwarnung. Die Dunkelheit bricht herein und es wird klar, dass Tausende Hacker und Haecksen den Ziegeleipark Mildenberg erneut mit allem zugepflastert haben, was blinkt und leuchtet: In den Bäumen hängen Discokugeln, in den Zelten hängen Kronleuchter, die ganze Fensterreihe eines der alten Fabrikgebäude ist eine Lichtinstallation, der Industrieschornstein dahinter auch. Aus allen Ecken kommt Musik, auf einer der vielen kleinen Bühnen steht der gelernte Schlosser Matt Smith alias »huxleypig69« und hält einen launigen Vortrag darüber, wie er Sicherheitsschlösser knackt (was er seit Jahren tut, wie auf seinem YouTube-Kanal deutlich wird).

Als Smith erklären will, wie er Kensington-Schlösser überwindet, mit denen zum Beispiel Laptops in Firmen vor Diebstahl gesichert werden, fällt der Strom aus. Kurz darauf die Durchsage: Ein Unwetter naht, es könnte vorübergehend ungemütlich werden, sogar ein bisschen hageln. 30 Minuten später rennen Menschen durch das Camp zu ihren Zelten, es fängt an zu regnen.

Das hier ist das Chaos Communication Camp, eine Veranstaltung des Chaos Computer Clubs, die nur alle vier Jahre stattfindet. Eine Art Festival für, wie ein wenig begeisterter Kollege der Lokalpresse sie immer noch nennt , »Computerfreaks«. Hacken statt Wacken.