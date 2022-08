Wer heute ein Konto bei einer Online-Bank oder einen neuen Mobilfunkvertrag abschließen will, muss nicht mehr unbedingt in einer Filiale des Anbieters vorsprechen. Oft reicht eine virtuelle Vorstellung per Handy-App, um so über eine Art Videoanruf Ausweis oder Führerschein vorzuweisen und zu verifizieren. Entsprechende Möglichkeiten zur Video-Identifizierung, im Alltag oft Video-Ident genannt, werden in immer mehr Bereichen angeboten.