ChatGPT ist Anfang 2023 die am schnellsten wachsende Anwendung aller Zeiten. Das hat die Schweizer Bank UBS in einer Studie herausgefunden : 100 Millionen monatliche Nutzer*innen nach kaum mehr als acht Wochen. TikTok hat dafür neun Monate gebraucht und Instagram ganze zweieinhalb Jahre.

Gegen diesen Blitztitan des Internets also sieht sich Google gezwungen, Bard ins Rennen zu schicken. Was neben einer Präsentation auf YouTube vor allem in Form eines Werbespots geschieht, der im erwähnten Tweet in verdichteter Form als GIF, also tonloses Video zu sehen ist. Dabei macht Googles KI Bard einen schnöden, faktischen Fehler: Die KI behauptet, das James-Webb-Weltraumteleskop habe das erste Foto eines Planeten außerhalb unseres Sonnensystems geschossen. Der Nachrichtenagentur Reuters fällt der Fehler auf , tatsächlich wurde ein solches Foto bereits 2004 vom Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte geschossen. Reuters meldet den Fehler unmittelbar nach der weltweit mit Spannung erwarteten Google-KI-Antwort, und die gesamte Produktpräsentation des ChatGPT-Killers Bard aus dem Hause Google implodiert. In der Folge verliert Google sagenhafte, weltrekordverdächtige 150 Milliarden Dollar an Börsenwert.