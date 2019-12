Die digitale Gegenwart werde vom Silicon Valley geprägt - doch China könnte zum Modell für die digitale Zukunft werden. Das schrieb Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne "Das chinesische Jahrhundert als Drohung". Bei der Frage, ob der chinesische Konzern Huawei in Deutschland am Ausbau der 5G-Infrastruktur beteiligt werde oder nicht, gehe es daher um mehr als um Huawei und 5G.

"Die Entscheidung, ob und wie ein chinesisches Unternehmen an europäischer Digitalinfrastruktur beteiligt sein sollte, muss Chinas globale Strategien berücksichtigen", forderte Sascha Lobo, "langfristig, denn Hundert-Jahres-Pläne gehören dort zum politischen Handwerkszeug."

China sei eine "Überwachungsgesellschaft auf Speed", auf dem Weg zu einer digitalen Diktatur, in der das Verhalten von Bürgern per Algorithmus kontrolliert werde und in der Überwachungs- und Kontrollsysteme die Gesellschaft durchdrängen - ein Modell, das China jetzt schon in andere Länder exportiere. In seinem Podcast diskutiert Sascha Lobo Fragen und Kommentare seiner Leser.

