Der heute 32-jährige Ishan Wahi hatte Zugriff auf interne Informationen, welche Währung als Nächstes bei der Plattform gelistet werden sollte. Üblicherweise war die Aufnahme in das Coinbase-Portfolio mit großen Kurssprüngen verbunden. Wahi gab diese Informationen an seinen Bruder und einen weiteren Komplizen weiter. Das Trio konnte sich auf diese Weise frühzeitig mit der neuen Währung eindecken und diese kurze Zeit später wieder mit Gewinn verkaufen. Mit insgesamt 55 Geldgeschäften sollen die Täter in zehn Monaten 1,5 Millionen Dollar verdient haben.