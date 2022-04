Der Internetkonzern Google will seine Cookie-Banner offenbar mit einer neuen Funktion ausstatten, mit der der Erhebung personenbezogener Daten durch Cookies mit einem Klick widersprochen werden kann. »Google hat uns mitgeteilt, dass sie jetzt in der Europäischen Union, der Schweiz und Großbritannien diesen »Alles ablehnen«-Button Stück für Stück etablieren wollen«, sagte Hamburgs oberster Datenschützer Thomas Fuchs am Mittwoch bei der Vorlage des Tätigkeitsberichts seiner Behörde für 2021.