Warnung von Datenschützer Polizei soll nur sparsam auf Corona-Gästelisten zugreifen

Wer in Corona-Zeiten in einem Café oder Biergarten einkehrt, muss Anschrift und Kontaktdaten hinterlassen. Ein Datenschützer verlangt hohe Hürden, bevor die Daten an die Polizei weitergereicht werden dürfen.