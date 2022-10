Aufgrund eines Cyberangriffs kann die Tageszeitung »Heilbronner Stimme« am Montag nicht als gedruckte Ausgabe erscheinen. Auch eine digitale Version des Blattes ist derzeit nicht sicher: Es werde »versucht«, ein 24-seitiges E-Paper zu produzieren, das am Montag frei zugänglich sein soll, sagte Chefredakteur Uwe Ralf Heer gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Gelinge das, könne am Montag voraussichtlich auch wieder eine gedruckte Ausgabe für den Dienstag vorbereitet werden.