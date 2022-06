Am vergangenen Wochenende waren im Internet vertrauliche Dokumente der Polizei vom G7-Gipfel auf Schloss Elmau nahe Garmisch-Partenkirchen im Jahr 2015 veröffentlicht worden, darunter mehrere als Verschlusssache deklarierte Papiere. Die veröffentlichten Informationen sollen zwar keine einsatzkritischen Auswirkungen auf die Sicherheit des aktuellen G7-Gipfels in Elmau haben, der am Sonntag beginnt. Dennoch hat die Staatsanwaltschaft nun Daten von Servern der Piratenpartei beschlagnahmt.