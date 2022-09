Hohe Strafe für WhatsApp

Gegen Tochterunternehmen von Meta laufen weitere Verfahren in Irland. Im vergangenen Jahr war WhatsApp zu einer Strafe von 225 Millionen Euro verurteilt worden, weil es die EU-Vorschriften zum Datenschutz nicht eingehalten hatte. Details zu ihrer Instagram-Entscheidung will die irische Behörde in der kommenden Woche veröffentlichen.