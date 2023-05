Kann man der Datenweitergabe widersprechen?

Ja, das ist problemlos möglich. Der Haken: Man muss die Adresse im Vorhinein sperren, jeweils am 31. März eines Jahres gehen die Adressen an die Bundeswehr heraus. Der Widerspruch muss also deutlich vorher bei den Ämtern eingehen. Die Stadt Dresden betont sogar , dass man Anträge nicht garantiert berücksichtigen könne, wenn diese nach dem Jahreswechsel eintreffen. Immerhin: Der Antrag ist kostenfrei.