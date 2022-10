Nach knapp zwei Jahren Deutsche Funkloch-Behörde vergibt ersten Förderbescheid

Fast zwei Jahre nach ihrer Gründung hat die bundeseigene Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG) einen Förderbescheid übergeben, damit unter ihrer Regie das erste Funkloch geschlossen werden kann. Die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm GmbH bekam den Zuschlag, damit sie in einem Wandergebiet im bayerischen Lambach im Landkreis Cham einen Funkmast errichtet, wie die MIG in Naumburg (Saale) mitteilte. Die Übergabe des ersten Förderbescheids sei »ein wichtiger Meilenstein für die flächendeckende Mobilfunkversorgung in Deutschland«, sagte MIG-Chef Ernst-Ferdinand Wilmsmann. Finanzielle Details über den Deal wurden nicht bekannt.