Knackpunkt bei dem Thema ist die Frage, ob plausible rechtliche und tatsächliche Gründe vorliegen, die das Nichterrichten von Funkmasten entschuldigen – etwa wenn sich in einer Gegend partout kein Eigentümer findet, der sein Grundstück dafür vermieten will. Liegt so ein triftiger Grund vor, ist die Firma aus dem Schneider. Aktuell prüft die Bundesnetzagentur, ob solche Gründe dort vorliegen, wo trotz Ausbaupflicht kein Funkmast entstand. »Es gibt sicherlich Fälle, wo technische, geografische oder juristische Gründe nachvollziehbar sind«, sagte Houben. »Aber da, wo das nicht der Fall ist, muss mit einem Bußgeld gerechnet werden.«