Mit einer Klage gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta will Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch erreichen, dass die Facebook-Gruppe mit mehr als 50.000 Mitgliedern, in der immer wieder Anfeindungen veröffentlicht werden, geschlossen wird. »Wir nehmen die Verfolgung und Bedrohung in solchen Social-Media-Gruppen nicht länger hin«, erklärt Resch. Er selbst sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlebten seit Jahren massive Anfeindungen und Beleidigungen, die nicht nur online ausgetragen würden. So habe er beispielsweise auch einen Umschlag mit einer abgeschossenen Patrone zugeschickt bekommen.