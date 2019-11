In Deutschland ist LTE, wo es überhaupt verfügbar ist, besonders langsam und dafür auch noch exorbitant teuer, schrieb Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne "Warum unsere Handynetze so schlecht sind". Das ganze Drama um die Mobilfunkinfrastruktur habe schon in den Achtzigerjahren seinen Anfang genommen und setze sich bis heute fort.

Die Regierungen "Kohl, Schröder und Merkel eint, dass sie immer im jeweils falschen Moment entweder auf den Markt setzten, wenn man staatlich hätte eingreifen müssen", führte Lobo aus - oder eben umgekehrt. Außerdem hätten sie sich von Lobbyisten einlullen lassen und digitale Infrastruktur "stets als politische Verhandlungsmasse betrachtet und nicht als strategisch essenzielles Ziel".

Das Ergebnis: Manchmal sei es billiger, mit dem Taxi ins europäische Ausland zu fahren und dort Mobilfunk zu nutzen, als es in Deutschland zu tun. Im Podcast greift Lobo einige Leserkommentare zum Thema auf.

