Baier hat sich nämlich die Mühe gemacht, die umfangreiche, mehrstündige Videoinstallation »Toyko Reels« anzuschauen. Sie besteht aus einer Reihe palästinensischer Propaganda-Filme der Siebziger- und Achtzigerjahre, zu sehen auf einer fast kinogroßen Leinwand. Zusammengestellt wurde die Schau von einem japanisch-palästinensischen Künstlerkollektiv, und hier lauert im Hintergrund die erste Monstrosität. Denn das Kunstprojekt wurde laut Baier »mitinitiiert von Masao Adachi, einem ehemaligen Mitglied der Japanischen Roten Armee Fraktion«. Diese japanische Terrorgruppe hatte Ende Mai 1972 auf dem Flughafen in Tel Aviv abgesägte Sturmgewehre in Geigenkoffern verborgen, und so plötzlich wahllos das Feuer auf zufällig anwesende Reisende eröffnet. 26 unschuldige Menschen wurden ermordet , und zwar im Auftrag der palästinensischen Terrorgruppe PFLP. Ein Mitglied dieser Gruppierung verantwortet mit »Tokyo Reels« nun ein Kunstwerk auf der Documenta mit, in dem offenbar in verschiedenen Filmen:

die Gründung des jüdischen Staates als »zionistische Verschwörung« bezeichnet wird

behauptet wird, israelische Soldaten hätten Leichen auf einem christlichen Friedhof geschändet

behauptet wird, Israel präpariere Spielzeug mit Bomben, um Kinder zu töten

palästinensische Kinder für den Kampf gegen Israel trainiert werden und der »heldenhafte Märtyrertod« von Kindern in mehreren Videos auf mehrere Arten verherrlicht wird