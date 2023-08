Die Spaltung der Linkspartei verläuft zwischen der Wagenknecht-Front, die man als linksreaktionär beschreiben kann, und der Gruppierung, die Wagenknecht selbst »Lifestyle-Linke« nennt. Hier prallt verdichtet und konzentriert in der Partei stellvertretend das aufeinander, was auch den Rest der Linken in die Krise hat stürzen lassen, im Kern geht es um ein uraltes Problem mit neuer Aufladung.

Bereits der Marxismus des 19. Jahrhunderts unterscheidet den Hauptwiderspruch vom Nebenwiderspruch, Engels schrieb vom Grundwiderspruch. Dahinter steht etwas vereinfacht gesprochen die Überzeugung, dass sich eigentlich alle gesellschaftlichen Probleme zurückführen lassen auf ein Überproblem, nämlich die gegenläufigen Interessen von Kapital und Lohnarbeit oder von Bourgeoisie und Proletariat. Außerdem ergibt sich daraus leicht eine Haltung, die gesellschaftliche Probleme hierarchisiert in »wichtig« und »nachrangig«. Als Parole ins 21. Jahrhundert übertragen: Der Kapitalismus ist an allem schuld. Immer wieder hat sich die Linke aufgespalten in Gruppen, die an dieser aus meiner persönlichen Sicht falschen Simplifizierung gezweifelt haben, und solche, die den Kapitalismus nicht verbessern, sondern abschaffen wollen.