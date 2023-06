Kampf um Wählerstimmen Das steckt hinter dem AfD-Dilemma

Das ließ sich am vergangenen Wochenende an der Debatte über Claudia Pechstein gut nachvollziehen. Die hatte auf dem CDU-Grundsatzkonvent in der Uniform ihrer Sportförderungsinstitution namens Bundespolizei über den Abstieg des Sports in Deutschland gesprochen. Im zweiten Teil ihrer rund sechsminütigen Rede erwähnte sie abgelehnte Asylbewerber , die trotz jener Ablehnung noch in Deutschland bleiben dürften, weshalb sich vor allem Senioren und Frauen in öffentlichen Verkehrsmitteln ängstigen würden. Dem hat Pechstein die ihrer Meinung nach mangelnde Relevanz der Debatte über Gendersternchen gegenübergestellt. Sie hat auch noch Zeit gefunden, die Konzentration der CDU-Familienpolitik auf die »traditionelle Familie« zu fordern.

Die Rede hat für viele Diskussionen gesorgt, vollkommen zu Recht, denn sie enthielt Elemente des sogenannten Dog-Whistling. Dabei geht es um politische Formulierungen, die unterschwellig Abwertungen transportieren. Bei Pechstein war das die Unterstellung, Kinder wollten »Mama und Papa« sagen. Tatsächlich weiß ich aus eigener Erfahrung, dass Kinder gern Mama und Papa sagen. Aber die unterschwellige Botschaft war natürlich, dass sie nicht »Mama und Mama« oder »Papa und Papa« sagen wollen – ein queerfeindlicher Klassiker, bei dem die Worte aus dem eigenen Werte- und Angstgerüst Kindern in den Mund gelegt werden. Und natürlich ist auch die Pechstein-Erzählung von den abgelehnten Asylbewerbern von rassistischen Untertönen durchzogen.

Aber das Publikum des prominent begleiteten CDU-Grundsatzkonvents hat trotzdem geklatscht, manchmal stärker, manchmal schwächer. Mehr noch, Friedrich Merz hat die Pechstein-Rede als »brillant« geadelt.