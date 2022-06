Und jetzt kommen die Alten um die Ecke und wollen die selbstverursachten Probleme – Pflegenotstand, zu wenig Soldat*innen sowie allgemein zu viele nervige, schlecht bezahlte Jobs – mit einem Arbeitszwang für Jugendliche lösen. So würden es jedenfalls auch die Alten nennen, wenn man forderte: Vor dem Ruhestand muss zwingend ein soziales Jahr absolviert werden, sonst wird die Rente reduziert.

Eine regelrechte Jugendverachtung offenbart sich, wenn man sich die Begründungen anhört. Der Jugend würde das auch mal ganz guttun. Das verquere Jugendbild, das dahintersteht, ist schiere Missgunst, denn »auch mal ganz guttun« bedeutet übersetzt: Ich habe gelitten, und deshalb sollen die Jungen jetzt auch leiden. »Aber uns hat es doch auch nicht geschadet!« – doch, Günter, du bist offensichtlich ein egozentrischer, missgünstiger, generationengrollender Besitzstandswahrer geworden, ohne Gespür für die Gegenwart.

Probleme gemeinsam mit der Jugend lösen statt auf ihren Schultern

Ein Pflichtdienst ist ein toxisches Konzept, das das gesellschaftliche und politische Versagen gleich mehrerer Generationen mit der Zeit und der Kraft der Jugend übertünchen soll. Denn natürlich könnte man versuchen, die gegenwärtigen Probleme gemeinsam mit der Jugend zu lösen statt auf deren Schultern. Aber dazu müsste man erst einmal das eigene generationelle Scheitern eingestehen, von der verbockten Digitalisierung über die verbockte Bildung und die verbockte Pflege bis zur verbockten Klimapolitik. Auffällig viele Verbockungen übrigens, die die jungen Menschen ungleich stärker oder ausschließlich betreffen.

Es wäre doch so leicht, etwa indem man jungen Menschen ein gut bezahltes Orientierungsjahr anböte, in welchem beruflichen, gesellschaftlichen, sozialen oder meinetwegen militärischen Bereich sie auch immer das für sinnvoll halten. Aber eben: anbieten. Freiwillig. So, dass die Anbietenden sich Mühe geben müssen, junge Menschen von ihrem Sinn zu überzeugen. Was so schwer nicht sein kann, denn die jüngeren Generationen engagieren sich so umfassend und offensiv und bewundernswert wie kaum eine zuvor. Nur zum Glück eben zu eigenen Bedingungen, weil sie so ungleich viel besser als Generationen-Günter wissen, worauf es für die Zukunft ankommt.