Amazon, Meta und vier andere Tech-Unternehmen operieren in der EU künftig unter schärferen Regeln. Die EU-Kommission hat sich vorgenommen, die Marktmacht dieser Unternehmen einzuschränken. Deshalb wurden sie am Mittwoch in Brüssel als »Gatekeeper« (»Torwächter«) eingestuft , die für Firmen ein wichtiges Zugangstor zum Endverbraucher sind. Dazu zählen nun neben Amazon und Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram) auch Googles Mutterkonzern Alphabet, Apple, ByteDance (TikTok), und Microsoft. Für Gatekeeper gelten in der EU eine Reihe von Verboten und Geboten.