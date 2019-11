Sanierungsstau in den Schulen und bei der Bahn, kaputtgesparte Infrastruktur, explodierende Mieten in den Städten, uralte und damit unsichere Software in öffentlichen Einrichtungen: "Die meisten Großprobleme, unter denen Menschen im Alltag in Deutschland gegenwärtig leiden, lassen sich direkt oder indirekt auf die Haushaltspolitik zurückführen", schrieb Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne "Warum die schwarze Null für uns alle fatal ist".

Das Heiligtum der GroKo und das dahinterliegende politische Konzept der Austerität sei "toxisch": Deutschland lebe auf Kosten seiner im vergangenen Jahrhundert aufgebauten Substanz - und das könne nicht mehr lange gut gehen.

Die Schuldenbremse sei keineswegs zum Wohle der kommenden, dann weniger hoch verschuldeten Generationen, sondern reine "Gegenwartsverwaltung" und das Gegenteil von progressiv. Lobo glaubt: Wenn man junge Menschen konkret nach ihren Wünschen für die Zukunft fragte, lautete ihre Antwort: Wir möchten 2050 in Hamburg nicht ertrinken und schon vorher flächendeckenden Handyempfang. Für beides müsste der Staat Geld in die Hand nehmen.

Im Podcast greift der Kolumnist einige Leserkommentare dazu auf.

