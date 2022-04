Konkrete und messbare Versprechen sind in der Politik eine gefährliche Sache, vor allem wenn sie mit einem Datum versehen sind. So war es mutig, als die damalige Bundesregierung sich 2017 festlegte: Bis Ende 2022 sollten die wichtigsten 575 Verwaltungsleistungen digital verfügbar sein, damit den Bürgerinnen und Bürgern lästige Behördengänge erspart bleiben. Geburtsurkunden und Baugenehmigungen oder staatliche Leistungen wie Elterngeld würden die Menschen dann bequem von zu Hause aus beantragen können.

Die Ära papierner Wartemarken und langer Wartezeiten in überfüllten Bürgerämtern sollte nun also in wenigen Monaten vorbei sein. Eigentlich. Denn es zeichnet sich schon länger ab, dass die Deutschen sich weiter gedulden müssen. Die Staatsmodernisierung stottert. Wie weit die Verheißung digitaler Bürgerämter hierzulande von der Realität entfernt ist, geht aus einem Bericht des Rechnungshofs hervor, der am Dienstag dem Bundestag zuging.