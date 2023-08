Schwachpunkte Bildung und Verwaltung Bundesregierung hat bisher nur gut jedes zehnte Digitalvorhaben umgesetzt

Die Bundesregierung hat nach einer Auswertung des Digitalverbandes Bitkom erhebliche Probleme damit, ihre anspruchsvolle Agenda zur Digitalisierung Deutschlands in die Praxis umzusetzen. Nach einer am Montag in Berlin veröffentlichten Studie des Bitkom hat die Ampelkoalition zur Hälfte der Legislatur nur elf Prozent der insgesamt 334 Digitalvorhaben umgesetzt: Jedes vierte Projekt wurde dem »Monitor Digitalpolitik« zufolge noch nicht angepackt. Zwei Drittel der Vorhaben befänden sich in der Umsetzung.