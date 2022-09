Daten selten mit großem Wertbeitrag

Die Digitalisierung der Verwaltung bezieht sich nicht nur auf Schnittstellen nach außen, sie soll auch die Abläufe innerhalb der Organisation effizienter machen. Allerdings gaben nur 47 Prozent der Befragten an, dass die internen Prozesse digitalisiert sind. Das betrifft unter anderem die Personalorganisation oder auch Budgetprozesse. So stimmt auch nur rund ein Drittel der Befragten der Aussage zu: »Daten leisten in unserer Organisation einen großen Wertbeitrag«.

Befragt wurden 143 Führungskräfte aus den verschiedensten Bereichen der öffentlichen Verwaltung. Dazu zählten vor allem Referatsleitungen, Abteilungsleitungen und Behördenleitungen. Ein Drittel von ihnen hat mehr als zehn Jahre Berufserfahrung außerhalb von Behörden gesammelt, nur acht Prozent gaben an, noch nie außerhalb der Verwaltung gearbeitet zu haben. 90 Prozent von ihnen sind verbeamtet.