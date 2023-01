Der Durchschnitt der Versicherten in Hamburg habe in diesem Zeitraum 24 Arztpraxen besucht sowie 36 Diagnosen und Verordnungen über 19 Wirkstoffe erhalten. Bei Patienten, die dauerhaft mehrere Medikamente nehmen, seien es fast doppelt so viele Wirkstoffe wie im Durchschnitt. Diese Gruppe macht nach der Untersuchung 10 Prozent der Patienten aus.