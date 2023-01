ChatGPT basiert auf dem KI-Modell GPT-3, mit dem Texte generiert werden können, die man für das Werk eines Menschen halten kann. »Mit der kommenden Generation des KI-Sprachmodells GPT-4 werden Dinge möglich, die unser Leben verändern werden«, sagte Wissing. Dazu gehörten beispielsweise Simultanübersetzungen in alle Sprachen, das Ausarbeiten von Reden oder auch Vorträgen zu beliebigen Themen mit einer sehr hohen Sprachpräzision, mit einer beeindruckenden Sprachfertigkeit und in wenigen Sekunden. »Ich bin mir sicher, dass viele Menschen in Deutschland und Europa dies nutzen werden.«